هل استخدام كريم إزالة الشعر على المنطقة الحساسة آمن على صحتك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتميز كريمات إزالة الشعر بكونها وسيلة مريحة للتخلص من الشعر الزائد لاسيما وأنها تجنب السيدات الوجع الذي عادة ما يصيبهن عند اتًباع طريقتي إزالة الشعر بالشمع وبالخيط القطني.

كما توفر عليكِ تلك الكريمات عناء الذهاب إلى صالونات التجميل وتوفر عليك الوقت، لكن عند استخدام تلك الكريمات في المناطق الحساسة، فلابد من اتخاذ قدر أكبر من الحيطة والحذر.

وحول ما إن كانت كريمات إزالة الشعر آمنة الاستخدام على المنطقة الحساسة أم لا، كشفت طبيبة الأمراض الجلدية، شيفالي تراسي، إن تلك الكريمات ليست آمنة في تلك المنطقة؛ لأنها من المحتمل أن تتسبب في حدوث تهيج، حساسية وتصبغ حول المنطقة. ومع هذا، فإن الناس يفضلونها لكونها سهلة وغير مؤلمة بالنسبة لعملية إزالة الشعر.

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وبالنسبة للمحاذير التي يجب الامتثال لها عند وضع مثل هذه الكريمات، فيجب أولا التعامل بوضوح بشأن المنطقة التي تريدين استخدام الكريم معها، ومن ثم اختيار نوع كريم مناسب. وبالنسبة للمنطقة الحساسة، فإن لها كريما مختلفا، وهناك خيارات أخرى لليدين والساقين.

وينصح الأطباء عندما تتخذ المرأة قرارها باستخدام تلك الكريمات في إزالة شعر المنطقة الحساسة بضرورة الاهتمام بتنظيفها بالماء أو بأخذ حمام قبل وضع الكريم. كما ينصح دوما بإجراء اختبار لاصقة قبل وضع الكريم للتحقق مما إذا كان الكريم يعطي أي حساسية أو أي آثار جانبية على الجلد أم لا، وذلك لأن المنطقة الحساسة من المناطق شديدة الحساسية، التي تتزايد فرص إصابتها بالحساسية وتحول لونها للون الداكن.

وبالنسبة لردود الفعل التي يحتمل أن تحدث للبشرة جراء استخدام هذا الكريم، يقول الأطباء إن مهيجات الحساسية تسبب التهابا بالجلد، التهابات، دمامل وتصبغا، موضحين أن هذه هي الآثار الجانبية التي يشيع حدوثها في واقع الأمر. كما يشدد الأطباء على ضرورة أن ينتبه الناس للعطور التي تضاف للكريمات ومعرفة ما إذا كانت تسبب حساسية أم لا. كما يوصى بالتحقق من المواد الحافظة المستخدمة، والتأكد مما إذا كنتِ من المعرضين لأي حساسية أم لا، ومن ثم ينصح باكتشاف أفضل الخيارات لإزالة الشعر.