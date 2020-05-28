لقاح إنفلونزا "إتش1إن1" بريء من اضطرابات النوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت شركة "جي.إس.كيه" لصناعة الأدوية، الخميس، أن لقاحها لعلاج وباء إنفلونزا (إتش1إن1) والذي يجري استخدام بعض مكوناته حاليا في تطوير لقاحات لفيروس كورونا لا صلة له بزيادة نوع من اضطرابات النوم يسمى الخدار.

وقال متحدث باسم الشركة البريطانية لوكالة "رويترز" للأنباء إن "العلم تقدم" منذ أثيرت المخاوف للمرة الأولى بشأن صلات بين اضطرابات النوم ولقاحها لإتش1 إن1 المعروف باسم بانديمريكس.

وكانت دراسات سابقة في عدة بلدان، منها بريطانيا وفنلندا والسويد وأيرلندا، حيث استخدم ذلك اللقاح لعلاج وباء الإنفلونزا في 2010/2009، قد أشارت إلى أن استخدامه كان مرتبطا بزيادة كبيرة في اضطرابات النوم بين الأطفال.

وتستمر حالة التخدير أو النوم القهري من اضطرابات النوم مدى الحياة ولا يمكن الشفاء منها وتعطل دورات النوم والاستيقاظ الطبيعية وتسبب كوابيس شديدة ونوبات نوم أثناء النهار ويمكن أن تحدث في أي وقت.