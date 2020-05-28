"كورونا" يُصيب أشهر طبيبة عراقية الملقبة بـ"حسناء الجيش الأبيض"

أصيبت أشهر طبيبة عراقية، حسناء، تحمل رتبة عسكرية، الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد الذي واجهته من خلال برنامج تلفزيوني برفقة إعلامي شهير، بثته إحدى القنوات الفضائية في العراق، طيلة شهر رمضان المنصرم، وأكدت صفحة الإعلامي مقدم برنامج الجيش الأبيض الذي بثته قناة الشرقية الفضائية العراقية، علي الخالدي، خبر إصابة الدكتورة "شهد حامد الجواري" بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، بعد مشاركتها في البرنامج.

وأعلن الخالدي، على صفحته الشخصية الرسمية في موقع إنستغرام، إصابة زميلته في البرنامج، الجواري، بالفيروس، إذ ظهرت عليها أعراض قوية، مما أدى إلى نقلها إلى العناية المركزة في مركز الشفاء التخصصي.

وأرفق الخالدي، الخبر الذي وصفه بغير السار، صورة زميلته التي شاركته في برنامج الجيش الأبيض حيث نفذا جولات في المستشفيات، ومراكز حجر المصابين بالفيروس، والمتعافين بمرافقتهم إلى منازلهم.

وفي وقت سابق وصف الخالدي في صفحته الشخصية، زميلته التي تظهر لأول مرة في الإعلام، وهي دكتورة، وفي الوقت نفسه ضابط برتبة ملازم، بالمرأة الشجاعة النقية والمخلصة.

وتحدث الخالدي عن زميلته الجواري، من خلال مشاركتها في البرنامج، قائلا: كانت دؤبة منضبطة لا تخشى الخوف، تتواجد وسط المصابين وهي تطبطب، وتهون عليهم، وتنسى دائما أن فيروس لعين، وتقترب منهم، وتمسح على رؤوسهم، وتحمل الصغير، وتقبل الكبير، وتوجت "شهد الجواري" بالميدالية الذهبية، بعد نيلها المركز الأول في بطولة تصفيات المنتخب الوطني للتايكواندو، مطلع العام الحالي.

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