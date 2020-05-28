واشنطن - لايف ستايل
توفيت رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر فقط، بعد أن شربت دم سلحفاة للحماية من وباء"كوفيد-19" في جمهورية الدومينيكان، ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن شقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات ووالديها دخلوا المستشفى بعد شربهم دم السلحفاة الذي نصح به مشعوذ في هايتي.
ووفقا للتقارير، فإن الطفلة ماتت عند وصولها إلى المستشفى، بينما حالة شقيقتها ووالديها حرجة ولكنها مستقرة، حيث قال مدير المستشفى: "هذه الأنواع من الحالات سببها أشخاص يعتقدون أن هذه المشروبات قد تكون لها صفات طبية، ولكن يمكن أن تكون قاتلة في نهاية المطاف"، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والجدير بالذكر أن الرضيعة توفيت، يوم الأحد الماضي، ولكن لم يتم نشر التفاصيل إلا يوم أمس الثلاثاء.
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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رضيعة بعد تناولها "دم سحلفاة" نصح به مشعوذ لحمايتها من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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