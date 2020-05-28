روسيا تسجل 8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع عدد الإصابات إلى 379 ألفا و51 حالة.
وأوضح مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 4142 حالة بعد تسجيل 174 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 8785 شخصاً.
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