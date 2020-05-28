كورونا يزيد معاناة النساء أثناء الدورة الشهرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة خيرية، الخميس، من أن ملايين النساء في شتى أنحاء العالم يواجهن نقصا في المنتجات الصحية وارتفاع أسعارها وتفاقم الوصمة الاجتماعية خلال فترات الحيض أثناء تفشي فيروس كورونا.

وأفاد حوالي ثلاثة أرباع العاملين في الرعاية الصحية في 30 دولة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "بلان إنترناشونال" من كينيا إلى أستراليا، بوجود نقص في المنتجات الصحية، بينما اشتكى 58 بالمئة من ارتفاع أسعارها وأحيانا بشدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأشار حوالي نصف من شملهم الاستطلاع إلى صعوبة الحصول على المياه المطلوبة للنظافة الشخصية خلال الدورة الشهرية، بينما عبر 25 بالمئة منهم عن قلقهم من تزايد الوصمة الاجتماعية أو الممارسات الثقافية التمييزية المرتبطة بالحيض بالنسبة للنساء اللواتي اضطررن للبقاء بالمنزل بسبب إجراءات العزل العام.

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وقالت سوزان ليجينا المديرة التنفيذية لمنظمة "بلان إنترناشونال" في أستراليا في بيان بمناسبة يوم النظافة الصحية: "لا تتوقف الدورة الشهرية خلال أي وباء، ولكن التعامل معها بأمان وكرامة أصبح أصعب بكثير".

وأضافت "في العديد من البلدان، أصبحت المنتجات الصحية الخاصة بالطمث شحيحة ولا تجدها الفتيات والشابات المستضعفات على وجه الخصوص".

وحثت ليجينا الحكومات على إدراج النظافة الصحية خلال الدورة الشهرية في خطط الاستجابة للفيروس والاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي.