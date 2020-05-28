أمل جديد للحماية من كورونا.. السر في حليب الأم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال علماء من روسيا إن تأثير فيروس كورونا على الأطفال بصورة أقل من السكان الآخرين قد يكون بسبب البروتينات الموجودة في حليب الثدي، التي تحمي جهازهم المناعي.

قال إيجور جولدمان، الباحث البارز في معهد بيولوجيا الجينات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "لقد رأينا عددا قليلا جدا من الحالات المعزولة لأطفال مصابين بفيروس كورونا بين ملايين المصابين به".

وأوضح أن هذا أعطى فريقه فكرة لتجربة اللاكتوفيرين، وهو بروتين موجود عادة في حليب الثدي يعزز نظام المناعة غير المطوّر للأطفال ضد جميع البكتيريا والفيروسات، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

ويعتقد العلماء أن اللاكتوفيرين يعمل بشكل أساسي كمنبه مناعي، يمكن أن يعزز بشكل كبير من قدرة الإنسان على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، ليس فقط لدى الأطفال ولكن في البالغين أيضا.

وبحث العلماء الروس في التطبيقات الطبية للبروتين لفترة من الزمن.

وبالتعاون مع زملائهم البيلاروس، قاموا بتطوير بروتين معدّل جينيا مطابق للبروتين البشري، ولكن استُخرج من حليب الماعز في عام 2007، مؤكدين أن البروتين المسمى نيولاكتوفيرين، له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات.

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وأظهر البروتين أيضا قدرة على تثبيط نشاط مثل هذه الفيروسات: التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة البشرية، كجزء من الاختبارات المعملية.

ويعتقد الخبراء الروس أنه يمكن أن يساعد حتى في مكافحة البكتيريا الفائقة والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحديثة.

وقال جولدمان إن فكرة استخدامه ضد عدوى فيروسية مثل فيروس كورونا "كوفيد-19"، لها "أساس علمي متجذر في دراسة استمرت لمدة عقد حول النيولاكتوفيرين، التي أجريت مع المعهد الروسي للمناعة".

ويعتقد العلماء أن البروتين يمكن أن يحفز المناعة التكيفية لدى الأشخاص الذين يعانون من "كوفيد-19"، ما يخفف من حدة أعراضهم، ويمكن أيضا أن يحمي الأشخاص الأصحاء نظريا ضد العدوى، وقد يتصرف بشكل مشابه للقاح، وذلك لأن اللاكتوفيرين يمنع عادة الفيروس من الالتصاق بالخلية والتكاثر.

ويعتقد العلماء أن استخدام السائل الفموي الذي يحتوي على نيولاكتوفيرين، يمكن أن يكون حاجزا فعالا ضد الفيروس، في حين أن الأقراص المزودة به يمكن أن تمنع تطور المضاعفات البكتيرية.

وأعلنت روسيا، الخميس، وفاة 174 مصابا بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي وفياتها إلى 4142.



وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن مجمل الإصابات ارتفع 8371 حالة إلى 379051، وكانت روسيا سجلت الأربعاء 161 وفاة و8338 حالة إصابة جديدة بالفيروس.