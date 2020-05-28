100 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الخميس، تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 831 حالة بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 4950 شخصا خلال 24 ساعة.



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وأضافت أن الإصابات الجديدة جميعها لإثيوبيين، بينهم 53 رجلا و47 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 70 عاما.

وأوضح البيان أن 3 حالات لديها تاريخ سفر، و35 حالات خالطت مصابين بالفيروس، و62 حالة لم تسجل تاريخ سفر أو مخالطة.

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 191 حالة، بعد تسجيل 10 حالات شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد حتى الآن 7 وفيات بـ"كوفيد-19" بعد تسجيل حالة وفاة واحدة الخميس.