السودان تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و 11 وفاة ، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان منذ بداية الجائحة إلى 4346 حالة، بينها 195 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 749 شخصا. قد يهمك ايضاً: الصين تُسجل 12 إصابة جديدة بـ"كورونا" والوفيات تستقر عند 4632 حالة "الكلب سبوت" يقتحم المستشفيات ويساعد الأطقم الطبية في الوقاية من "كورونا"

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