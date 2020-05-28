تونس تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، أنه لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 938 حالة. قد يهمك أيضا: 7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس 22 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

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