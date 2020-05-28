الإمارات تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات إلى 32532 حالة. وأوضحت وزراة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارت في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 258 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 314 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16685 حالة. قد يهمك أيضا : شركة أميركية توضّح تفاصيل إيجاد طريقة لتحييد وباء "كورونا" بالكامل مفاجآت خطيرة بشأن "كلوروكين" دواء ترامب السحري لعلاج "كورونا"

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