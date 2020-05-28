سلطنة عمان تسجل 636 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (636) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 9009، و40 حالة وفاة. وأكدت الوزارة في بيان لها أن 2177 حالة قد تماثلت للشفاء. قد يهمك أيضا: الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بوباء "كورونا" هدية بسيطة تكشف أهمية دعم المرضى ضمن برامجهم العلاجية معنويًا

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