جيجي حديد تُعلق على مشهد موت مواطن أميركي تحت "ركبة" شرطي

علقت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، على الفيديو الذي وثق مشهد موت مواطن أمريكي تحت ركبة شرطي في الولايات المتحدة، مشددة في تغريدة لها بـ "تويتر" على ضرورة محاسبة الفاعلين، منوهة إلى أنه لا يعاقب هؤلاء إلا إذا رصدت الكاميرا أفعالهم، قائلة: "الطريقة الوحيدة التي سيتغير فيها هؤلاء، هي عندما تواجه كل هذه الوحوش الجاهلة والعنصرية العواقب خلف القضبان".

وفي تغريدة أخرى لاحقة، أشارت حديد إلى التناقض الكبير في التعامل لدى السلطات الأمريكية حيث قالت: "تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع على احتجاج سلمي على مقتل جورج فلويد لكنها وقفت مثل حارس الملكة (اللعين)، عندما اقتحم المتظاهرون البيض بالبنادق مبنى الكونغرس احتجاجا على ارتداء القناع في الجائحة.. تحن نعيش في أمريكا ثانية".

أثارت مشاهد فيديو لشرطي أمريكي يجثم على رقبة شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة غضبا واسعا لدى الرأي العام، حيث أظهرت مشاهد الفيديو التي تداولها المواطنون في وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، قيام شرطي بالضغط على رقبة مواطن بركبته أثناء إلقاء القبض عليه بعنف شديد.

ويسمع في الفيديو استغاثة المواطن من ولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو يقول: "من فضلك من فضلك، لا أستطيع التنفس... بطني تؤلمني. رقبتي تؤلمني. كل شيء يؤلمني".

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