حفل زفاف حزين لعريس مصاب بالسرطان اقتصر على الأقارب والأصدقاء

تزوج طالب في المدرسة الثانوية مصاب بسرطان العظام من حبيبته في حفل زفاف حزين و مؤثر بعد أن اخبره الاطباء بأنه ليس أمامه سوى أشهر معدودة للعيش، وفي التفاصل بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد احتفل طالب في مدرسة Indian Creek High School الثانوية بولاية انديانا الشاب تشيز سميث Chase Smith18 عاما، بزواجه من صديقته سادي ميلز Sadie Mills من نفس العمر و طالبة في مدرسة Mooresville High School ، و ذلك يوم 29 ابريل 2020 في إطار حفل زفاف صغير اقتصر فيه الحضور على الاقارب و الاصدقاء المقربين.

و تم حفل الزفاف في ممر منزل أهل العروس سادي، و هو نفس المكان الذي جمعهما لأول مرة قبل ستة أشهر، و هو لقاء جاء عقب تعارفهما إثر مشاركتهما في مباراة تنافسية في السباحة على صعيد المدارس الثانوية. و جاء قرار الزواج و إقامة حفل الزفاف عكس ما خططا له من قبل إذ ارتئيا مسبقا أن يؤجلا الزواج إلى ما بعد التخرج من الثانوية، و لكنهما سرعان ما استعجلا الامر بعد أن نما إلى علمهما بأن سرطان العظام عاد من جديد ليهدد حياة العريس الشاب تشيز سميث بالموت، فأشعرهما ذلك بأنه ليس هناك وقت للانتظار.

وجدير بالذكر أن تشيز سميث يعاني من إصابته بورم ساركوما إيوينغEwing's sarcomaالخبيث منذ أن كان عمره 12 عاما. وكان تشيز، قبل الاصابة، مصنفا كبطل في السباحة على الصعيد الوطني، وظل تشيز يتطلع إلى المشاركة في البطولات الاولمبية في هذه الرياضة إلى أن تم تشخيصه بهذا المرض النادر الذي يصيب الاطفال و الشباب. و خضع تشيز للعلاج الكيميائي ولكن الورم عاد إلى ساقه من جديد في عام 2016، ثم عاد الورم مرة أخرى عام 2019 ليصيب أسفل رئته. و عندما عاد إليه المرض مجددا في شهر مارس الماضي، كانت الاورام أشد فتكا حيث أصابت جميع أنحاء جسمه، فأخبره الاطباء بأنه لن يعيش سوى ثلاثة إلى خمسة أشهر وذلك سواء خضع للعلاج أم لم يخضع له، ولم يستغرق التخطيط لحفل زفاف الاحلام المستعجل أكثر من أربعة أيام بعد أن حصل قرار الثنائي على تشجيع الاسرتين و مباركتهما.

ووصفت العروس سادي في حوار للعروسين مع وكالة Indy Star الاخبارية المحلية، يوم حفل الزفاف و الارتباط بأنه أفضل يوم في حياتهما، أما العريس تشيز سميث فقد وصف عروسه بكونها الوحيدة التي بوسعها أن تخفف عنه الالم الذي تسببه الاورام كلما اشتد عليه، و هي القادرة على التخفيف من وطأة المخاوف على الاحتمال والتي تساوره بخصوص التشخيصات الطبية التي بخضع لها. و جاء في وصف تشيز لعروسه سادي، نقلا عن صحيفة ديلي ميل : "إنها الشخص الوحيد الذي يمكنني اللجوء إليه لتهدئ من روعي"، حيث لم يستسلم العروسان ويصليان سويًا كل يوم و كلهما ثقة في الله وقدرته على صنع المعجزات.وأضاف العروسين بأنهما يحرصان على الصلاة سويا كل يوم ليلا قبل النوم و في الصباح عند الاستيقاظ. فهما يرفضان الاستسلام، و كلهما ثقة في الله و قدرته على صنع المعجزات.

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