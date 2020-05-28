الملكة إليزابيث تسمح لرئيس الوزراء البريطاني بممارسة الرياضة في قصر بكنغهام

منحت الملكة إليزابيث الإذن لرئيس الوزراء بوريس جونسون لممارسة الرياضة في قصر بكنغهام إلى حين شفائه التام من فيروس كورونا المستجد.وسمح لرئيس الوزراء البريطاني بممارسة هواية الجري داخل القصر، بسبب المخاوف الأمنية التي تشكلها عادته في الركض ضمن الأماكن العامة.وصورت عدسات الكاميرات، أمس، جونسون وهو يدخل القصر من أحد المداخل الجانبية، في سيارة "رينج روفر" مدرعة، بحسب صحيفة "تلغراف".

ويحتوي قصر بكنغهام ملاعب للتنس، بالإضافة إلى الحدائق الكبيرة والواسعة، التي ستتيح لرئيس الوزراء ممارسة هوايته بالركض بحرية تامة وأكد مصدر ملكي في بريطانيا، أن جونسون مُنح الإذن باستخدام الحديقة للتمرين، مضيفًا أن الملكة "عرضت من وقت لآخر" التسهيلات على رؤساء الوزراء السابقين لدخول القصر.وكان جونسون قد أعلن، في 27 مارس/ آذار الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، لكنه أكد أنه سيواصل عمله من المنزل.

وبعد أيام قليلة أُدخل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته ووضع في العناية المركزة قبل أن يعود ويبدأ بالتعافي مجددا من المرض.

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