طفلي يعرج في مشيته!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 02:52 مساءً - من اللحظات السعيدة في حياة الأم عندما ترى طفلها يخطو بقديمه على الأرض، ولكنها حتماً تشعر بالحزن والقلق، حين تلاحظ أن طريقة مشيه غير سوية، أي أنه يعرج في مشيته، فما السبب في ظهور العرج في مشي الطفل؟

إستشاري أمراض عظام الطفل الدكتور محمد وليد، يشير إلى أن العرج في مشية الطفل ينقسم إلى نوعين هما

العرج الحاد

غالباً ما يكون عرجاً شديداً، ومرتبطاً ببداية مرحلة المشي عند الطفل، ويصاحبه أعراضاً حادة مثل إرتفاع الحرارة أو تَورُم و إحمرار في المفصل المُصاب، مما يؤدي إلى عدم أستقامة مشية الطفل .

العرج المزمن

يبدأ هذا النوع من العرج تدريجياً و يزداد مع مرور الوقت، ويكون هذا النوع من العرج مرتبطاً بأمراض وتشوهات تستدعي التقييم المُوَسع ودراسة الحالة بالفحص الطبي الإكلينيكي، و إجراء صور الأشعة و التحاليل الطبية للطفل.

كيف يمكن أن تلاحظ الأم وجود العرج عند الطفل؟

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يمكن أن تلاحظ ذلك منذ بداية وقوف الطفل لوحده.

وقد تلاحظ تأخره في الوقوف منفرداً عن باقي أقرانه.

وجود ميل في أحد أكتاف الطفل عن الآخر.

متى يظهر العرج عند الطفل؟

يظهر العرج عند الطفل في عم رالسنتين.

وقد يظهر حتى عمر عشر سنوات من حياة الطفل.

وقد يظهر بشكل مفاجيء خلال هذه المرحلة العرمية، بحيث يشعر الطفل بألم في قدميه مع عدم القدرة على المشي بصورة سليمة.

ما هي أسباب العرج عند الأطفال؟

العرج البسيط يكون بسبب الكدمات مثل السقوط، أو بسبب الكسور.

وقد يكون بسبب إعتلال الأعصاب.

إصابة الطفل بالخلع الولادي الذي لم يتم علاجه في مرحلة مبكرة، ويظهر غالباُ عند الإناث بنسبة أكبر من الذكور.

إصابة الطفل بداء الروماتويد.

وجود إلتهاب بكتيري في مفصل الحوض.

إصابة عصب ورك الطفل بسبب كسر ما.

وجود أورام في الأعصاب أو النخاع الشوكي.

ما هو مرض "بيرتث" الذي يسبب عرج الأطفال؟

قد يحدث العرج عند الطفل بسبب الإصابة بمرض "بيرتث" وهذا المرض سببه عدم وصول كمية كافية من الدم إلى رأس عظمة مفصل الحوض، مما يؤدي لتهتك في رأس العظمة في منطقة الفخذ، وحدوث العرج، ويحدث غالباً بسبب الوراثة أو خلل في الغدد الصماء وضعف التغذية" الأنيميا وسوء التغذية ونقص الكالسيوم، ويصيب الطفل في ما بين الثالثة حتى العاشرة من العمر.

ما هو علاج عرج الأطفال؟