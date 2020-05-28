9  نصائح لنظافة طفلك بداية من الاستحمام لتغير الحفاض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 02:52 مساءً - تلعب النظافة دوراً حاسماً في تعزيز الصحة العامة لطفلك ورفاهيته، بصرف النظر عن النظافة الأساسية، باهتمام خاص لإبعاد طفلك عن العدوى الضارة، كأم جديدة، يجب عليك اتباع أساسيات النظافة الجيدة للطفل التي يوضحها الدكتور عمر عبد الحميد اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة ،ليعرفنا على الطريقة الصحيحة لنظافة الأطفال بداية من الأستحمام ألى تغير الحفاض .

1. اغسل يديك



من المهم جداً لكلا الوالدين أن يغسل يديه بصابون جيد مضاد للبكتيريا قبل أن يلتقط أي منهما طفله. إذا لمست طفلك دون استخدام مطهر لليدين، فقد يصبح عرضة للجراثيم الضارة ويعاني من التهابات مثل نزلات البرد والإسهال والإنفلونزا، وما إلى ذلك. من المهم جداً غسل يديك قبل تحضير طعام طفلك أو إطعامه. لا تنسي أن تغسلي يديك بعد تغيير الحفاضات أو استخدام الحمام.

2. استحمام طفلك الصغير



لحماية طفلك من الالتهابات الجلدية أعطيه حماماً جيداً. يساعد الاستحمام بانتظام لطفلك على إبقائه مرتباً. انتبهي جيداً للحفاظ على نظافة وجهه ويديه ومنطقة الحفاضات كل يوم. بالنسبة لحديثي الولادة، يمكنك تبني ممارسة إعطائه حماماً إسفنجياً حتى تلتئم منطقة السرة تماماً.

3. تقليم أظافر طفلك



الأظافر القذرة هي علامة على الجراثيم التي يمكن أن تدخل جسم طفلك وتسبب أمراضاً ضارة عندما يمص يديه. حاولي دائماً الحفاظ على أظافر طفلك مشذبة ونظيفة. إذا كانت أظافر الأصابع حادة وطويلة، يمكن للطفل أن يخدش ويؤذي نفسه. أفضل وقت لقص أظافر طفلك هو عندما يكون نائماً. احرصي على استخدام المقصات المناسبة لقص أظافر طفلك بشكل صحيح دون إيذائه.

4. تنظيف أذنيه



نظفي أذنيْ الطفل برفق شديد. لا تدخلي براعم أذن قطنية في أذنيه الصغيرتين. إذا شعر طفلك بعدم الارتياح أثناء لمس أذنيه، فقد يعاني من التهاب في الأذن. استشيري طبيب الأطفال على الفور لتخفيف الانزعاج عن الصغير.

5. حافظي على أنف الطفل غير مسدود



نظفي الترسب المخاطي المجفف في أنف طفلك برفق. يمكنك استخدام قطعة قماش قطنية رطبة للقيام بذلك ،ويمكنك تنظيف انف طفلك من خلال الاستحمام بالماء يجعل أنف الطفل نظيفة .

6. تنظيف عينيه



حاولي الحفاظ على نظافة عيني طفلك ومنع العدوى، وقومي بإزالة المخاط المجفف برفق بقطعة قماش رطبة وناعمة ،كما يمكنك ترطيب قطعة قطنية بحليب الثدي ومسح عين الطفل بها .

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7. تغيير حفاضات طفلك بانتظام



عندما يتعلق الأمر بالنظافة الشخصية للأطفال الرضع، فإن تغيير الحفاضات على فترات منتظمة من الزمن هو جانب مهم. بعد تغيير الحفاض، قومي بتنظيف قاعه باستخدام مناديل أطفال ناعمة. حافظي على طفلك نظيفاً وجافاً لمنع طفح الحفاضات ،تغيير حصيرة أو منشفة.صوف من القطن ووعاء من الماء الدافئ، أو مناديل عطرية خالية من الكحول ،كيس من البلاستيك أو دلو لصوف القطن أو الحفاضات القذرة ،كريم حاجز لحماية بشرة طفلك ،حفاضات نظيفة (وبطانة وغطاء إذا كنتِ تستخدمين حفاضات من القماش)ملابس نظيفة ،أفضل مكان لتغيير الحفاض هو تغيير حصيرة أو منشفة على الأرض، خاصة إذا كان لديك أكثر من طفل واحد ،بهذه الطريقة، إذا كنت بحاجة لرؤية طفل آخر للحظة، فلن يسقط طفلك. من الأفضل أن تجلسي حتى لا تؤذي ظهرك ،إذا كنت تستخدمين طاولة تغيير، فراقبي طفلك في جميع الأوقات. يجب ألا تعتمدي على الأشرطة للحفاظ على سلامة طفلك، لا تمشي أبداً أو لا تديري ظهرك ،قد يحاول الأطفال الأكبر سناً التملص بعيداً عند تغييرهم الحفاض، يمكنك منحهم لعبة استخدام هاتف محمول لتشتيت انتباههم ،من المهم بالقدر نفسه أن تنظفي طفلك بالكامل سواء تبلل أو قام بالبراز ،إذا كان حفاض طفلك متسخاً، فاستخدمي الحفاض لتنظيف معظم البراز من أسفله ،ثم استخدمي الصوف القطني والماء الدافئ العادي (أو مناديل الأطفال) لإزالة الباقي وتنظيف طفلك فعلاً ،ومي بتنظيف منطقة الحفاض بأكملها برفق، ولكن جيداً وتأكدي من نظافتها داخل ثنايا الجلد.

يجب تنظيف الفتيات من الأمام إلى الخلف لتجنب إصابة المهبل بالجراثيم.



يجب تنظيف الأولاد حول الخصيتين (الكرات) والقضيب، ولكن ليست هناك حاجة لسحب القلفة ،إذا كان الجو دافئاً بدرجة كافية، فدعي طفلك يستلقي على حصيرة التغيير دون الحفاض لفترة من الوقت، ارتداء الحفاض طوال الوقت يجعل احتمالية حدوث طفح الحفاض ،إذا كنت تستخدمين حفاضات يمكن التخلص منها، احرصي على عدم الحصول على ماء أو كريم على علامات التبويب اللاصقة؛ لأنها لن تلتصق إذا فعلت ،إذا كنت تستخدمين حفاضات من القماش، فضعي بطانة الحفاض ثم اربطي الحفاض، بتعديله ليناسب بشكل مريح الخصر والساقين.



تحدثك إلى طفلك أثناء تغييره، يساعدك والابتسام والضحك مع طفلك على الارتباط والمساعدة في نموه ،حاولي ألا تُظهري أي اشمئزاز على ما في الحفاض الخاص بهم، أنت لا تريدين أن يتعلم طفلك أن أداء البراز أمر غير سار أو سلبي ،يمكن التخلص من الحفاضات وإغلاقها باستخدام علامات التبويب، ضعيها في كيس بلاستيكي للحفاضات فقط، ثم اربطيها وضعيها في حاوية خارجية ،لا يلزم غرق حفاضات القماش القابلة للغسل قبل غسلها، ولكن يمكنك اختيار نقعها للمساعدة في التخلص من البقع، تحققي من تعليمات الغسيل أولاً.



يمكن غسل حفاضات القماش في 60 درجة مئوية، أو يمكنك استخدام خدمة غسيل الحفاض المحلية ،لا يوجد دليل على أن استخدام مساحيق الغسيل بالأنزيمات (المساحيق الحيوية) أو مكيفات الأقمشة سيهيج جلد طفلك ،اغسلي الحفاضات المتسخة مع البراز بشكل منفصل عن الغسيل الآخر. ربما سيكون لديك حفاضات كافية للتعويض ،لتجنب العدوى، اغسلي يديك بعد تغيير الحفاض قبل القيام بأي شيء آخر ،إذا كان طفلك يبلغ من العمر ما يكفي، فيمكنه غسل يديه معك؛ لأنها عادة جيدة للدخول إليها.

8. حافظي على نظافة ألعاب طفلك



اعتاد معظم الأطفال على وضع ألعابهم في أفواههم. اغسلي ألعاب طفلك بانتظام للحفاظ على نظافتها. بعد غسل الألعاب بالماء العادي، امسحيها باستخدام ورق منديل نظيف ،خافظى على نظافة منزلك ،وذلك لمنع أصابة طفلك بالعدوة .

9. تعقيم منزلك



للحد من تعرض طفلك للجراثيم والميكروبات الضارة، حافظي على نظافة منزلك. تنظيف الأرضيات باستخدام محلول مطهر. ركزي على تطهير المناطق التي يستخدمها طفلك. إذا كان طفلك يستخدم زجاجة حليب، اغسليها وعقميها بعد كل استخدام لإزالة الجراثيم غير المرغوب فيها. إذا كنت تحضرين طعام الأطفال في مطبخك، فقومي بتنظيف الأواني بشكل صحيح بالماء الدافئ والمنظفات ،باتباع هذه العادات الصحية البسيطة، يمكنك مساعدة الملاك الصغير في التمتع بصحة جيدة ومناعة.