مسؤول مصري لـ"الخليج 365": الوضع مطمئن و٨٠٪ من إصابات كورونا بسيطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بوزارة الصحة المصرية إن الوضع الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ببلاده مطمئنا، موضحا أن 80% من حالات المصابين بالفيروس بسيطة، ولا تحتاج للحجز بمستشفيات العزل.

وكشف الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة المصرية في تصريحات لـ"الخليج 365" أن "10% فقط من مصابي فيروس كورونا بمصر هم من الحالات الحرجة"، مؤكدا أن وزارة الصحة المصرية لا تواجه مشكلة في استيعاب مصابي كورونا بمستشفيات العزل.



وأضاف غنيمة: "نسبة الإشغال بمستشفيات العزل ثابتة لدينا منذ ٣ أشهر بنسبة تراوحت بين ٧٥ إلى ٨٠ ٪، ونحن لدينا فعليا 30 ألف سرير داخل 320 مستشفى مخصص للكشف على مصابي كورونا في مصر، و1500 سرير بنزل الشباب، فضلا عن عدد يتراوح بين 500 إلى 600 سرير شاغر بمستشفيات العزل".

وتابع غنيمة: "لسنا قلقون ونراهن على وعي المصريين في التعامل مع أزمة كورونا، ونأمل بعد الوصول للذروة أن يحدث هبوط بمنحنى الإصابات".

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وحول ما تردد عن قرار باستدعاء الأطقم الطبية من المتقاعدين للعمل مجددا في مواجهة فيروس كورونا، كشف المسؤول أن "القرار يسري على الأطباء البشريين، من الراغبين منهم في تحمل هذه المسؤولية، بهدف تخفيف الضغط على الأطباء الحاليين".



وكرر رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة المصرية، النصائح الوقائية للحماية من فيروس كورونا، موجها رسالة للمصريين بأهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

كان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية الدكتور عوض تاج الدين، كشف، الأربعاء، أن ذروة جائحة فيروس كورونا في مصر ستكون بعد أسبوعين، مطالباً بتكاتف كافة المؤسسات في الدولة للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.



وسجلت مصر، حتى الأربعاء، 19666 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 5205 حالة شفاء، و816 حالة وفاة.