17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 1068 حالة، منذ ظهور أول إصابة مطلع مارس الماضي.



وأضافت الوزارة أن هذه الحصيلة اليومية هي الأعلى في عدد الإصابات منذ أكثر من شهر، خاصة وأن تونس لم تسجل إصابات جديدة في الفترة الماضية.

وأفاد الدكتور محمد ضياء الصافي مختص الإنعاش بمستشفى "شارنيكول" بالعاصمة، بأن الإصابات الجديدة لشخصيات وافدة من الخارج.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه تم وضع المصابين في الحجر الصحي الإجباري، وفرض جميع إجراءات الوقاية حتى لا تنتقل العدوى.

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وأوضح أن هناك مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في تونس، بعد أن انخفض انتشار الفيروس بشكل كبير خلال مايو الجاري، مؤكدا أن تونس تعتبر في وضع أفضل يمكنها من مواجهة الفيروس.



وذكرت وزارة الصحة التونسية أنه تم تسجيل 938 حالة شفاء من الفيروس و48 حالة وفاة، بالإضافة إلى 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة العلاجية.



يشار إلى أن الحكومة التونسية خففت من إجراءات الحجر الصحي منذ 24 مايو الجاري، بالسماح لأصحاب المطاعم والمحلات التجارية والمهن الحرة بالعودة للعمل، مع تخفيض ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة 11 مساء إلى 6 صباحا.