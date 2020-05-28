الإمارات: 314 حالة شفاء و38 ألف فحص كورونا

أعلنت الإمارات، الخميس، عن إجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 32532 حالة.

Advertisements





كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 258 حالة .



وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 314 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 16,685 حالة.

