كورونا في أفريقيا.. 124 ألف إصابة و3696 وفاة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 124 ألفا و482 حالة.



وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 51 ألفا و95 حالة، فيما بلغت والوفيات 3696 حالة.

وأضاف، أن منطقة شمال إفريقيا سجلت 37566 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 27858 إصابة، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 13850 إصابة، وسجلت وسط القارة 13929 إصابة، فيما سجلت دول غرب القارة 31279 حالة.