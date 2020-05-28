استخدامات صحية لكربونات الصوديوم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد كربونات الصوديوم مادة طبيعية وتكون غالباً على شكل مسحوق ناعم لها خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات وفعالة في حل العديد من المشاكل الصحية والحياتية.

وتاليا بعض الفوائد والاستخدمات الصحية لكربونات الصوديوم:

التقليل من الحموضة

تساعد كربونات الصوديوم على التخفيف من أعراض حرقة المعدة، وهنا يقول نيكيت سونبال أستاذ مساعد في الطب السريري في كلية تورو لطب تقويم العظام إن كربونات الصوديوم تساعد في علاج حرقة المعدة عن طريق تحييد حمض المعدة لأن الكربونات هي قاعدة.

ويضيف سونبال أنه يمكنكِ إذابة ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم في كوب من الماء البارد وشرب الخليط ببطء.

تهدئة تقرحات الفم

قد تساعد كربونات الصوديوم في تهدئة تقرحات الفم، إذ يقول كاندي سيبولد طبيب أسنان في نيويورك: "إن كنت تعانين من تقرحات مؤلمة في الفم، قومي بشطف فمك بكربونات الصوديوم الممزوجة بالماء فإن القرحة الحمضية والكربونات قاعدية فهذا سيعمل على تهدئة التقرحات وبالتالي تهدئة الألم".

تبييض الأسنان

تزيل كربونات الصوديوم العديد من البقع الموجودة على الأسنان، وذلك بسبب عدم احتوائها على مادة الفلورايد، لذلك يمكنكِ وضعه مع معجون الأسنان فهذا سيضمن لكِ منع التسوس وتبييض الأسنان.

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تنظيف المنتجات

إذا كنتِ ترغبين في تنظيف منتجاتك بفاعلية، قومي باستخدام كربونات الصوديوم، إذ أظهرت الدراسات أن نقع الفواكه والخضروات في مزيج من صودا الخبز والمياه لمدة 15 دقيقة يمكن أن يقتل جميع المبيدات الحشرية الموجودة عليها تقريبًا.

إزالة رائحة العرق الكريهة

إذا كنتِ تبحثين عن مزيل عرق طبيعي، جربي كربونات الصوديوم لأن البكتيريا التي تجعل لكِ رائحة كريهة تكون حمضية، وكربونات الصوديوم تجعلها أقل حمضية وهذا سيقضي على رائحة العرق الكريهة.

تهدئة حروق الشمس

إذا قضيت وقتًا طويلاً تحت الشمس وتعرضت لحروق فإن كربونات الصوديوم ستساعد في تخفيف الألم، فقط قومي بإضافة 2 كوب من كربونات الصوديوم إلى حمام فاتر وتأكدي من نقع المنطقة المصابة جيدًا.

تهدئة الأكزيما

إذا أصبت بالأكزيما أو أي طفح جلدي يسبب الحكة، فقد تكون كربونات الصوديوم هي المرهم الذي تبحثين عنه، إذ توصي مؤسسة الأكزيما الوطنية بخلط 1/4 كوب من كربونات الصوديوم في ماء فاتر ومسح المنطقة المصابة بالمزيج وتركه ربع ساعة.