شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات لا يجب فيها استخدام مطهر اليدين.. منها لو حد عطس جنبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا جعلنا نستخدم مطهر اليدين بكثرة، لكن هذا الأمر قد يكون له تأثيرات جانبية، حيث يمكن أن يؤدى إلى قتل البكتيريا الجيدة بالجلد التى تساعد فى الحفاظ على صحة بشرتنا وأجسامنا، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 حالات لا يجب فيها استخدام معقم اليدين، وفقاً لما ذكره موقع " تايمز أوف إنديا".

5 حالات لا يجب فيها استخدام معقم اليدين1- إذا كان يمكنك الوصول إلى الماء والصابون

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن أفضل طريقة للتخلص من الجراثيم هى غسل اليدين بالماء والصابون بشكل صحيح لمدة 20 ثانية على الأقل.

2- عندما يعطس شخص بجانبك

عندما يسعل شخص ما أو يعطس بالقرب منك، ستصاب بالعدوى من قطرات الهواء أثناء التنفس، وليس من يديك، فالأيدى الملوثة ليست الطريقة الوحيدة للإصابة بالعدوى، وبالتالى، لا تعقم يديك مرارًا وتكرارًا عندما يسعل أو يجلس شخص قريب منك.

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3- لم تلمس أى شخص أو أى شىء

تقول دراسة جديدة إن الاستخدام المتكرر يمكن أن يخلق بكتيريا مقاومة للفيروسات، حيث تصبح البكتيريا مقاومة بمرور الوقت مع الاستخدام المفرط لمطهر اليدين.

وكلما استخدمنا معقم اليدين أكثر، كلما زادت فرص تحمل الجراثيم للكحول، وبالتالى احتفظ باستخدام المطهر فقط عند الضرورة.

4- إذا قمت بتعقيم يديك قبل 5 دقائق

يمكن أن يؤدى الإفراط فى استخدام معقم اليدين إلى تهيج الجلد وجفاف اليدين، من الأفضل استخدام معقم اليدين مرة واحدة بشكل صحيح بدلاً من استخدامه كثيرًا.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن الطريقة الصحيحة لتطبيق معقم اليدين هى فركه على جميع الأسطح على كلتا اليدين لمدة 20 ثانية تقريبًا، حتى تجف اليدين.

5- عندما تصاب بالإنفلونزا

لا يعنى استخدام معقم اليدين بعد مسح أنفك بالمنديل أنه يمكنك الخروج من منزلك، مطهر اليدين هو وسيلة أساسية لمنع العديد من الالتهابات، لكن من الأفضل البقاء فى المنزل عندما تكون مصابًا بالإنفلونزا.