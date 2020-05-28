شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعافى من كورونا.. متى يمكنك العودة للحياة والاختلاط بالناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متى يمكنك العودة إلى الحياة بعد التعافى من كورونا.. تساؤل يحير الكثير بعد بدايات التعافي من كورونا، وأجابت عليه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" في توجيهاتها المحدثة مؤخراً، وأكدت أنه يجب على الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا الابتعاد عن الأشخاص الآخرين حتى يمضوا 3 أيام على الأقل دون حمى، وبعد تحسن في الأعراض، وحتى مرور 10 أيام على ملاحظة الأعراض لأول مرة.





ووفقاً لموقع "CNN" فقد حدّث مركز السيطرة على الأمراض التوجيهات الخاصة بشأن الوقت الذي يكون فيه من الآمن ترك الحجر الصحي للمتعافين من كوورونا، ونصح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى بالحاجة إلى التأكد من أنهم لن ينشروا الفيروس، حتى إذا شعروا بتحسن.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض "اعتمادًا على نصيحة الطبيب ومدى توفر الاختبار، قد يتم إجراء الاختبار لمعرفة ما إذا كان لا يزال لديك فيروس كورونا، وإذا كنت ستخضع للاختبار ، يمكنك أن تكون بالقرب من الآخرين عندما لا تعاني من الحمى، وتتحسن الأعراض، وتتلقى نتائج اختبارين سلبيين على التوالي، بفارق 24 ساعة على الأقل".

وقالت CDC: "يمكن للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض أن يصيبوا الآخرين، لذا يجب على هؤلاء الأشخاص الانتظار لمدة 10 أيام بعد الاختبار قبل الاختلاط مع الآخرين مرة أخرى.

وأضافت : "قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ظروف تضعف جهازهم المناعي إلى البقاء في المنزل لفترة أطول من 10 أيام".

وأوضحت إن الأشخاص الذين يتعرضون لشخص مصاب بالفيروس يحتاجون إلى البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا على الأقل، حيث قد يستغرق ظهور الأعراض وقتًا طويلاً.

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وكانت النصيحة العملية المحدثة الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض بشأن استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الأخرى لمنع العدوى: اغسل يديك وكن حذرًا فيما تلمسه وفتح النوافذ عندما يكون ذلك ممكنًا لتحسين دوران الهواء، خاصة في السيارات.

ونصحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "الحد من لمس الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الأكشاك والواجهات الرقمية مثل شاشات اللمس وماسحات بصمات الأصابع وآلات التذاكر والبوابات والدرابزين وأسطح الحمام وأزرار المصاعد والمقاعد قدر الإمكان".

وأضافت: "إذا اضطررت إلى لمس هذه الأسطح ، في أقرب وقت ممكن، اغسل يديك لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو افرك يديك بمطهر يحتوي على 60٪ من الكحول".

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن المسافة الاجتماعية مهمة أيضًا في كل من السيارات وفي وسائل النقل العام.

وتنصح "عندما يكون ذلك ممكنًا، فكر في السفر خلال ساعات غير الذروة عندما يكون هناك عدد أقل من الأشخاص واتبع إرشادات المباعدة الاجتماعية عن طريق البقاء على الأقل 6 أقدام (2 متر) من الأشخاص.