شكرا لقرائتكم خبر عن هل الرياضة تعالج انسداد الشرايين؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،الدكتور خالد النمر أن الرياضة لا تعالج الإصابة بانسداد الشرايين، وإنما تخفف من تأثيرها.

وأضاف “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أن ذلك يخص الرياضة الهوائية، مؤكداً أن ممارسة الرياضة لمرضى انسداد الشرايين يكون تحت توجيه الطبيب.

وفي سياق مختلف، أكد “النمر” أن توجيه المكيف على الرأس أثناء النوم لا يسبب الجلطات أو الأورام الدماغية.