شكرا لقرائتكم خبر عن هل استخدام الكمامة يتسبب في نقص الأكسجين والاختناق؟.. أطباء يوضحون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسم مجموعة من الأطباء بالعاصمة الإسبانية “مدريد” الجدل بشأن استخدام الكمامات الطبيبة وتسببها في نقص أكسجين الجسم، مؤكدين أن استخدامها لا يؤثر على نسبة الأكسجين اللازمة لعملية التنفس.

وأوضح الأطباء أن استخدام الكمامات، لا يسبب اختناقا كما يزعم البعض جراء استنشاق ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه الجسم مما يؤدي إلى الشعور بإرهاق شديد وفقدان الرؤية والإدراك.

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وأكد الطبيب خايمي باريو، من المجلس العلمي بالمدرسة الرسمية للأطباء في مدريد أن استخدام الكمامات يمكن أن يولد شعوراً بالاختناق، ولكن لا يوجد أي دليل على أنه يؤدي لنقص الأكسجين أو اختناق بسبب استنشاق ثاني أكسيد الكربون الذين ينتجه الجسم.

وأضاف أن الكمامات ليست مغلقة أمام مرور الهواء، لأنها مصنوعة من مواد تسمح بـدخول الأكسجين وتتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

وحول ما تردد عن أن استخدامها أثناء ممارسة الرياضة يمكن أن يؤدي لأضرار كما تزعم تلك الرسائل التحذيرية، قال إن استخدامها أثناء ممارسة الرياضة “ليس إلزاميا لكن يمكن استخدامها” وإن كان سيتسبب ذلك في عدم راحة “وقلة الأداء خلال التدريبات البدنية” بسبب الهواء المحدود الذي يتم استنشاقه.

وأكدت الطبيبة راكيل بلاسكو، المتخصصة في الطب الداخلي ونائبة رئيسة مدرسة أطباء بلد الوليد أن “الكمامات تؤدي لشعور بالإحساس بالاختناق، ولكنها لا تسبب نقصاً في الأكسحين” بالجسم.