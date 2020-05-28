الإغماء المفاجئ يهدد الحياة.. انتبه للحرارة الشديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مؤسسة القلب الألمانية، إن الإغماء المفاجئ لدى مرضى القلب يدق ناقوس الخطر ويهدد حياتهم، حيث إنه يعد العلامة الأولى لموت القلب المفاجئ.

ويتعين على مرضى القلب استشارة الطبيب المعالج بشأن الإغماءات المفاجئة المؤقتة، وتبعا للسبب قد يستلزم الأمر تركيب منظم ضربات القلب أو مزيل الرجفان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية..

من ناحية أخرى، أشارت مؤسسة القلب إلى أن الإغماء المفاجئ المؤقت غالبا ما يحدث أيضا لدى مرضى السكري والأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات وظيفة الكلى.

كما قد يهاجم الإغماء المفاجئ الأصحاء أيضا، وذلك لأسباب عدة مثل الحرارة الشديدة والوقوف لمدة طويلة والمكوث في أماكن ذات تهوية سيئة.