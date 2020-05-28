شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة القماش المصنوعة من ثلات طبقات قطنية تقلل تلوث الأسطح بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للأقنعة المصنوعة من القماش الوقاية من فيروس كورونا وحجب ما يصل إلى 99 % من الجسيمات المعدية ، وذلك وفقًا للعلماء الذين حللوا قرنًا من دراسات القناع، وأفاد باحثون كنديون أن أقنعة القماش لا سيما التي تحتوى على عدة طبقات من القطن ، تمنع الفيروسات التي تحملها الجزيئات المجهرية في الهواء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويقولون إن طبقات القماش تقلل من الجزيئات المعدية ، التي يبعثها مرتديها من خلال السعال والعطس ، من السفر في الهواء واستقرارها على الأسطح، على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يشير إلى أن أقنعة القماش تقلل من انتقال الفيروس نفسه ، تشير الأدلة "المقنعة" إلى أنها تقلل من تلوث الهواء والسطوح.



كمامة

ويذكرون أن بعض تركيبات القماش ، مثل قطن الفانيلا ، تمنع أكثر من 90 % من الجسيمات ، في حين أن القناع المكون من ثلاث طبقات يمكن أن يقلل من انتقال الكائنات الحية الدقيقة وتلوث السطح بنسبة تصل إلى 99 %.

في حين أن الباحثين لا يضمنون أن الأقنعة القطنية ستمنع مرتديها من الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس التاجي الذي يسبب COVID-19 ، فإن التقرير الجديد يساعد على توضيح كفاءتها عندما يتعلق الأمر بحظر الجزيئات المعدية.

اقنعة

قالت الكاتبة الأولى كاثرين كلاس ، أستاذة الطب المساعد في جامعة ماكماستر في كندا: "إن الأدلة المباشرة حول ما إذا كان ارتداء قناع من أي نوع خارج مكان الرعاية الصحية يقلل من النقل الفعلي لـ COVID-19 غير موجود".

هذا هو السبب في صعوبة اتخاذ قرارات الصحة العامة حول ارتداء القناع العام ، ولماذا تختلف حول العالم، تشير مراجعتنا إلى أن القماش يمكن أن يمنع الجسيمات، حتى الجسيمات بحجم الهباء الجوي ، وهذا يدعم سياسة الصحة العامة الكندية بشأن هذه القضية."

يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يعانون من الربو أو أمراض الرئة الأخرى يجب ألا يرتدوا قناع الوجه إذا كان من الصعب عليهم التنفس، فقد يحتاج المصابون بالربو أو أمراض مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو التليف الكيسي إلى تجنب الأقنعة أو أغطية الوجه، يمكن للأقنعة أن تزيد من صعوبة سحب الهواء إلى الرئتين ، وتثير الربو لدى بعض المرضى وتسبب القلق ، وبالتالي تغيير أنماط التنفس.

يجب أن يرتدي الناس القناع إذا استطاعوا بشكل مريح ، لحماية أنفسهم والآخرين من حولهم ، ولكن لا يخاطرون بصحتهم في هذه العملية.

وقالت حكومة المملكة المتحدة أيضًا: "لا يجب استخدام أغطية الوجه من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين أو أولئك الذين قد يجدون صعوبة في إدارتها بشكل صحيح".

في حين أن القماش لا يوقف الفيروس نفسه ، فإنه يمنع الجسيمات المتولدة عن طريق الكلام والأكل والسعال والعطس التي تحمل الفيروس.

وهذا يعني أن الجسيمات المحملة بالفيروسات المنبعثة من مرتدي القناع المصاب يتم الاحتفاظ بها داخل القناع ، ولا يمكن تعليقها في الهواء أو الاستقرار على سطح.

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قام فريق البحث بفحص قرن من الأدلة على الأقنعة ، ووجد أدلة قوية تظهر أن الأشياء القائمة على القماش وأقنعة القماش يمكن أن تقلل من تلوث الهواء والسطوح.

نظرت معظم هذه الدراسات في كفاءة الترشيح ، وهي قدرة المادة على منع الإرسال ، معبرًا عنها كنسبة مئوية.

قال الفريق إن الأقنعة لا يتم تقييمها بشكل منفصل لكل ممرض ، وتعتمد كفاءة الترشيح على الجسيمات ذات الأحجام المختلفة ، بغض النظر عن العامل الممرض الذي يحتويه الجسيم.

في عام 1962 ، وجد الباحثون أن قناعًا مكونًا من ثلاث طبقات - موسلين - فلانيل - موسلين - قلل من تلوث السطح بنسبة 99 في المائة ، إجمالي الكائنات الحية الدقيقة المحمولة جواً بنسبة 99 في المائة والبكتيريا تتعافى من الجسيمات الصغيرة والهباء الجوي بنسبة 88 في المائة إلى 99 في المائة .



قارنت تجربة أخرى في عام 1975 أربعة أقنعة طبية وقناع واحد يمكن إعادة استخدامه تجاريًا مصنوع من أربع طبقات من الشاش القطني.

وقد تبين أن القناع يقلل جميع الجسيمات بنسبة 99 في المائة ، مقارنة بنسبة 96 في المائة إلى 99 في المائة للأقنعة الطبية المعاصرة التي يمكن التخلص منها.

وقال الباحثون إنه حتى بالنسبة للأيروسولات الأصغر ، فإن قناع القماش يمكن مقارنته بالأقنعة الطبية المعاصرة.

نظرًا لأن ترشيح القماش يختلف ، فإن القطن من العناصر الشائعة للملابس ، مثل طبقات الوشاح والبلوزات والقمصان ، قد يكون له كفاءة ترشيح ما بين 10 إلى 40 في المائة فقط ، تشير دراسة أخرى من عام 2010.

ومع ذلك ، أظهرت تجارب 2013 أن طبقة واحدة فقط من منشفة الشاي لديها كفاءة 72 في المائة وطبقة واحدة من نسيج تي شيرت 51 في المائة.

ومؤخرًا ، تزعم دراسة أجريت عام 2020 أن بعض الأقمشة تحجب النسب "المفيدة سريريًا" من الإرسال ، حتى بالنسبة للأيروصولات وحتى في طبقات مفردة ، على الرغم من أن طبقات متعددة تحسن كفاءتها.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون هناك عيب واحد محفوف بالمخاطر من ارتداء طبقات متعددة من القماش على وجهه.

قال الدكتور كلاس: "من حيث صنع الأقنعة ، من المهم أن ندرك أن المزيد من الطبقات ستعطي المزيد من الحماية للداخل والخارج ، ولكنها ستجعل التنفس أكثر صعوبة".

"لهذا السبب ، لا يوصى بارتداء الأقنعة للأطفال دون سن الثانية والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس."

في حين أن الدراسات السابقة لديها القدرة على حجب الجسيمات الفيروسية ، تؤكد الدكتورة كلاس وفريقها على أنها لا يمكن أن تكون أقنعة محلية الصنع بديلاً عن معدات الحماية الشخصية المعتمدة طبياً.