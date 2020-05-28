علاج إلكتروني من المنزل.. طرق جديدة لإنقاذ مصابي كورونا بمصر

أطلق عدد من الأطباء المصريين المتطوعين، صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعلاج مصابي فيروس كورونا من المنازل دون الذهاب للمستشفيات.



ومع انطلاق حملة (أنت مسؤول) المعنية بزيادة الوعي بشأن كورونا وكيفية تجنبه، رصدت ”الخليج 365”، عددا من الأعمال الخيرية التى تنفذها الأطباء المصريين لإنقاذ المصابين من الفيروس.

وحملت إحدى الصفحات الخيرية التى تساعد مصابين كورونا أو المخالطين لهم أو المتشككين في إصابتهم بالفيروس التاجي على تلقي العلاج، اسم (جروب إغاثة مرضى كورونا والعلاج بالمنزل من أطباء متطوعين).

وقال الطبيب المصري حسام مصطفى، أدمن صفحة جروب إغاثة مرضى كورونا: إنه تم إنشاء الجروب للتواصل وعلاج حالات كورونا أو المشتبه في إصابتهم من قبل أطباء متطوعين، لافتاً إلى نشر معلومات للتوعية توفيرا للوقت والجهد.

وأضاف الطبيب حسام أن العلاج بالمنزل عن طريق التواصل عبر تطبيق ماسينجر دون الحاجة للذهاب إلى مستشفيات عزل، قائلا: "نحن أطباء متطوعون مساهمة في علاج أهل بلدنا".

وأكد أنه استقبل أكثر من 300 رسالة خلال الفترة القليلة الماضية كان من بينها حالات حاملة للفيروس التاجي المستجد، ولم يستطيعوا جميعا الالتحاق بمستشفيات العزل.





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ومع تواصل هذه الحملات تحولت حالة مصابين من إيجابية متوسطة إلى وضع أفضل، بحسب الطبيب المصري، الذي طالب الجميع بعدم التوتر أو القلق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة ببلاده.

ونشرت الصحفة العديد من الفيديوهات التي ترفع من همم المصابين أو المخالطين لهم، فضلا عن فيديو آخر يتحدث عن تعليمات وإرشادت الوقاية من فيروس كورونا وكيفية العلاج المنزلي للمصابين والمخالطين لهم أيضا.

وحملت صفحة إلكترونية أخرى على موقع فيسبوك – الأكثر انتشارا في مصر - اسم (مستشفى أهالينا)، تهدف أيضا لعلاج المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم داخل المنزل وعدم اللجوء للمستشفيات.

ونشرت صفحة مستشفى أهالينا فيديو مطولا لطبيب يدعى محمد رمضان، أخصائي الرعاية المركزة، أشار خلاله إلى جميع طرق الوقاية من كورونا، وكيفية اتباع خطوات العلاج المنزلي للمصابين بالفيروس.

ودعا القائمين على تدشين مستشفى أهالينا، الأطباء للانضمام إليها، قائلين في تعليقهم: "نتمنى انضمام أكبر عدد من الأطباء خلال يومين، نريد ما يزيد عن 500 طبيب لمساعدتنا في ظل الأقبال المتسارع جدا، فضلا عن دعوة الأطباء المصريين المتواجدين خارج البلاد بمساعدتهم.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

وكشفت عن تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها "الصحة المصرية" وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع تسجيل وفاة 19 حالة جديدة.