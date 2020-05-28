شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فرضها على المواطنين.. تعرف على أفضل طريقة لتعقيم الكمامات القماش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أصبحت الكمامات أمرا إلزاميًا للوقاية من العدوى عند خروجك من المنزل وذهابك للأماكن العامة أو المنشآت الحكومية أو العمل واستخدام المواصلات.

وفي ظل إلزام الحكومة للمواطنين بارتداء الكمامات اعتبارا من السبت المقبل 30 مايو، وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 4 آلاف جنيه، ومع انتشار الكمامات القماش، فمن الضروري معرفة كيفية تنظيفها وتعقيمها بطريقة صحيحة.

وفقًا لموقع «health»، يجب غسل الكمامة القماشية بشكل روتيني بعد كل استخدام للتخلص من الفيروسات والبكتيريا الضارة التي تلتصق بجدارها، حيث أشار طبيب يدعى «أدجا» إلى ضرورة غسل الكمامة القماشية في نهاية كل يوم إذا تم استخدامها، كما يُفضل غسلها بمجرد عودتك إلى المنزل مع مراعاة غسل يدك جيدًا بعد لمسها، كما نصح بضرورة وجود أكثر من قناع للفرد الواحد لضمان وجود قناع نظيف في كل مرة تغادر فيها المنزل.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض أن أفضل طريقة لغسل الكمامة هي وضعها في الغسالة مع إضافة منظف جيد وباستخدام الماء الساخن، بالإضافة إلى استخدام مجفف الهواء الساخن بعد الانتهاء من عملية الغسل، حيث تساهم هذه الخطوة في تعقيم الكمامة.

وفي حالة عدم توفر الغسالة، من الممكن غسلها يدويًا بالماء والصابون، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة فركها جيدًا بالصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل، كما أوصى الطبيب بالابتعاد عن رش الكمامة بالكحول كوسيلة للتطهير حيث إن هذا الأمر قد يتسبب في مشاكل بالتنفس بسبب المواد الكيميائية الضارة.

لذلك أحرص على استخدام أكثر من كمامة حتى إذا لم تستطع غسل واحدة فيمكنك استخدام الأخرى بدلًا من تعقيمها بطريقة مضرة بالصحة مثل الرش بالكحول.

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