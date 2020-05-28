شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إيطالية: الخلايا الجذعية الوسيطة قد تعالج التليف الرئوي الناجم عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خلصت دراسة إيطالية إلى أن الخلايا الجذعية الوسيطة يمكن استخدامها في علاج الأضرار التي يلحقها فيروس كورونا «كوفيد 19» بالرئتين.
وكشفت الدراسة أن «الخلايا الجذعية الوسيطة وسلسلة المواد التي تنتجها، المكونة من مزيج من البروتينات والدهون والعوامل الوراثية والسيتوكينات وعوامل ترتبط بالنمو وكيموكين وحويصلات لا خلوية، تظهر بجملتها، تأثيرات مضادة للالتهابات، مجددة للخلايا ومضادة للتليف، يمكن أن تعوض تلف الرئة بسبب كوفيد 19».
وأضاف أصحاب الدراسة أن نتائجها ستطرح خلال مؤتمر علمي انطلق اليوم الأربعاء تحت عنوان «الخلايا الجذعية اللحمية الوسيطة: هل يمكن أن تكون علاجا محتملا لتلف الرئة الناجم عن كوفيد 19؟»،
وأشار واضعو الدراسة إلى إمكانية تحويل البروتينات التي تستمد من الخلايا الجذعية الوسطية لمسحوق لجعلها قابلة للاستخدام عن طريق الاستنشاق أو الحقن، مما يتيح إنتاجها على نطاق واسع بتكاليف معقولة، لتكون متاحة لعدد كبير من المرضى حتى في البلدان النامية، حيث لا توجد موارد ومرافق مناسبة للعلاج الخلوي.
وأضاف الباحثون: «البروتين الذي ندرسه ينتج عن الخلايا الجذعية الوسيطة الموجودة في أنسجة مختلفة، بما فيها النخاع والدهون والحبل السري والمشيمة أيضا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
19,666
-
تعافي
5,205
-
وفيات
816
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة إيطالية: الخلايا الجذعية الوسيطة قد تعالج التليف الرئوي الناجم عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.