شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض نقص الحديد عديدة وأبرزها تشقق بجانبى الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص الحديد هو نوع شائع من فقر الدم أو الأنيميا يحدث إذا لم يكن لديك ما يكفي من الحديد في جسمك، قد لا تظهر على الأشخاص المصابين بنقص الحديد الخفيف أو المتوسط ​​أي علامات أو أعراض، قد يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الصدر، في هذا التقرير نتعرف على اعراض نقص الحديد وفقاً لما ذكره موقع " nhlbi".



اعراض انيميا نقص الحديد

اعراض نقص الحديد

اعراض نقص الحديد قد لا تظهر عليك في الحالات الخفيفة أو المتوسطة في الغالب، وإذا قام طبيبك بتشخيصك بفقر الدم بنقص الحديد، فسوف يعتمد علاجك على سبب الحالة وشدتها، قد يوصي طبيبك بتغييرات غذائية صحية، أو مكملات الحديد​​، أو نقل خلايا الدم الحمراء وقد تحتاج إلى معالجة سبب نقص الحديد، مثل أي نزيف كامن، و إذا لم يتم تشخيص أو علاج فقر الدم بعوز الحديد يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك قصور القلب وتأخر النمو لدى الأطفال.

اعراض نقص الحديد الشائعة تشمل

-هشاشة الأظافر أو ضعفها.

-تشققات في جانبي الفم.

-جلد شاحب.

-تورم أو ألم اللسان.

-ألم صدر.

-برودة في اليدين والقدمين

-صعوبة في التركيز

-دوخة.



اعراض انيميا نقص الحديد

- الشعور بالتعب ، هو أكثر الأعراض شيوعًا، قد يجعل ذلك من الصعب العثور على الطاقة للقيام بالأنشطة العادية.

-صداع الرأس

-اضطراب نبضات القلب، وهذه علامة أكثر خطورة على وجود فقر دم بسبب نقص الحديد.

Advertisements

-البيكا ، التي هي رغبة غير عادية في تناول المواد غير الغذائية، مثل الثلج والأوساخ والطلاء أو النشا.

-متلازمة تململ الساقين.

-ضيق في التنفس.

-ضعف.

ويحتاج جسمك إلى الحديد لصنع خلايا الدم الحمراء الصحية، عادةً ما يتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بمرور الوقت نظرًا لأن تناول جسمك من الحديد منخفض للغاية.



اعراض انيميا نقص الحديد

اسباب نقص الحديد

يمكن أن يحدث انخفاض تناول الحديد بسبب فقدان الدم، واستهلاك أقل من الكمية اليومية الموصى بها من الحديد، والحالات الطبية التي تجعل من الصعب على جسمك امتصاص الحديد من الجهاز الهضمي.

وعندما تفقد الدم تفقد الحديد، يمكن أن تتسبب حالات أو أدوية معينة في فقدان الدم تشمل الأسباب الشائعة لفقد الدم التي تؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:

-نزيف في الجهاز الهضمي ، من قرحة أو سرطان القولون أو الاستخدام المنتظم للأدوية مثل الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ، مثل الأيبوبروفين والنابروكسين

-بعض الحالات الوراثية النادرة مثل توسع الشعريات الوراثي النزفي، الذي يسبب نزيفًا في الأمعاء

-التبرع بالدم بشكل متكرر

-اختبارات الدم المتكررة، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار

-فترات الحيض الثقيلة

-الإصابة أو الجراحة

-نزيف المسالك البولية