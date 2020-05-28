ارتفاع حالات التعافي من كورونا في ليبيا إلى 40

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 97 والوفيات إلى 4.



وأوضح المركز في بيان، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم، مساء الأربعاء، الموافق 27 مايو/أيار 2020 عدد (115) عينة جاءت كالتالي:

(69) عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و(33) عينة من مختبر فرع المركز الوطني بسبها، و(13) عينة من مستشفى طرابلس الجامعي.

وبحسب المركز جاءت النتائج كالتالي: (95) عينة سلبية، و(20) عينة إيجابية منها حالتين موجبة جديدة وحالة موجبة عائدة من السفر، و17 حالة من من المخالطين لها.

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كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض وفاة حالة، الأربعاء ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4 وفيات.

وأشار المركز إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 40، فيما تم تسجيل 3 وفيات قبل اليوم.

وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين.

واتجهت ليبيا مؤخراً إلى التخفيف الجزئي من الإجراءات المتخذة لمكافحة "كورونا"، كما سمحت بدخول مئات العالقين بالخارج.