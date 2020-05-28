6 مكونات طبيعية غير ملائمة لبعض أنواع البشرة احذري استخدامها

منذ بداية الحجر المنزلي، أصبحت وصفات التجميل الطبيعية منزلية الصنع تحظى بشعبية واسعة، فلا يوجد شيء أسهل من استخدام مكونات من المطبخ لتحضير أقنعة تساعد على علاج مشاكل البشرة للحصول على بشرةٍ خالية من العيوب.

ولسوء الحظ، هناك بعض المنتجات الغذائية الطبيعية التي لا تتوافق مع بعض أنواع البشرة وقد تتسبب لك في مشاكل جلدية أنت في غنى عنها، تعرفي عليها:

1- الفواكه الحمضية غير مناسبة للبشرة الحساسة

إذا كانت بشرتك حساسة أو متهيجة فتجنبي استخدام الفواكه الاستوائية كالأناناس وأيضًا الفراولة والحمضيات، فهي حمضية جدًا، ويمكن لهذه الفواكه أن ترفع من درجة الحموضة في بشرتك وتسبب حروقًا حتى وإن كانت سطحية.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأقنعة التي توصي باستخدام الليمون لكونه منعما طبيعيا ممتازا للبشرة والشعر، إلا أن خبراء التجميل يوصون بعدم استخدامه، حيث يمكن أن يسبب التهاب الجلد الضوئي، خاصة إذا تعرضت البشرة لأشعة الشمس مباشرة بعد استخدام الليمون.

2- احترسي من المقشرات الطبيعية

تفادي استخدام السكر والملح في وصفات التقشير إذا كانت بشرتك معرضة للشوائب أو حب الشباب.

3- احذري من استخدام الخل

غالبًا ما يستخدم كغسول للوجه أو الشعر، الخل بجميع أنواعه سواء خل جوز الهند أو خل التفاح أو حتى الخل الأبيض الحامضي جدًا، ويمكن أن يترك آثارًا خطيرة على جلد الوجه من تهيج إلى حروق شديدة.

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4. البيض النيئ

أقنعة البيض النيئ سواء تلك التي يستخدم في صناعتها الأبيض أو الأصفر لوحده متوفرة بكثرة، ومع ذلك فهي ممنوعة إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب؛ لأن المكون الخام يمكن أن يحمل بكتيريا السالمونيلا أو يتسبب في الإكزيما التي تؤدي إلى ظهور طفح على بشرة الوجه أو الجسم أو فروة الرأس.

5- استخدمي التوابل باعتدال

يمكن أن يتسبب استخدام كميات كبيرة من القرفة والفلفل والكركم في وصفات التجميل في ظهور الحساسية المفرطة على الوجه والجسم.

6- تفادي معجون الأسنان وبيكربونات الصودا للبشرة الحساسة

يستخدم معجون الأسنان وبيكربونات الصودا في معظم وصفات التجميل نظرا لكونها مضادات للميكروبات، لكنها لا تتوافق مع البشرة الحساسة حيث تؤدي إلى تهيجها.

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