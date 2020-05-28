طرق استخدام مزيل العرق بشكل سليم

يعدّ مزيل العرق من أسهل الطرق المعتمدة للتخلّص من آثار التعرّق، والحفاظ على رائحة الجسم الطيبة لفترة أطول.

وهنا لديكِ مجموعة من النصائح التي ستساعدكِ على تطبيق مزيل العرق بالطريقة الصحيحة، وندعوكِ للاطّلاع عليها وتطبيقها:

استخدمي مزيل العرق بطرق صحيحة



· اطّلعي على تركيبة مزيل العرق قبل شرائه، خصوصًا إذا كنتِ تعانين حساسية الجلد أو مشاكل جلدية معينة، واحرصي في هذه الحالة على اختيار مزيل العرق الطبي، أو ذي التركيبة المناسبة لنوعية بشرتكِ الحساسة.

· احرصي على الاستحمام قبل تطبيق مزيل العرق، فمن الضروري التخلّص من مختلف الجراثيم والأوساخ المكدسة على الجسم، قبل استخدامه بغية الحصول على النتائج المرجوّة.

· في حال كنتِ تستخدمين مزيل العرق على شكل رذاذ، لا تنسي خضّ العبوة قبل استخدامها، ما يسهّل تجانس مكوناته ويعطيكِ نتيجة أفضل وحماية من رائحة العرق لفترة أطول. واحرصي كذلك على رشّ هذا الرذاذ على مسافة تبعد 10 سنتمرات على الأقل عن جسمِك، ولمدة لا تتعدى 3 ثوانٍ فقط.

· طبّقي أو رشّي مزيل العرق على كامل منطقة تحت الإبطين، بعد التأكد من جفافها تمامًا، كي تحصلي على حماية أكثر فاعلية وتدوم لمدة أطول.

· تفادي ارتداء ملابسكِ مباشرة بعد تطبيق أو رشّ مزيل العرق، بل اتركيها قليلًا كي تجفّ، ما يساعدكِ في الحصول على نتيجة أكثر فاعلية.

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· اعتماد مزيلات العرق ذات التركيبة الطبيّة التي لا تسبّب الحساسية والتهيّج للبشرة، بل تلطّف منطقة تحت الابط.

وهناك أخطاء شائعة لاستخدام مزيل العرق:

استخدام المزيل أو المضاد مباشرة على بشرة رطبة: لا تضع مزيل أو مضاد التعرق مباشرة بعد الاستحمام. يجب أن تكون منطقة الإبطين جافة تمامًا من الرطوبة، قبل وضع مزيل أو مضاد للعرق، لأنها تعمل فقط بشكل صحيح إذا وُضعت على الجلد الجاف.

استخدام المزيل أو المضاد مباشرة بعد الحلاقة: استعمال مواد كيميائية محفزة للاحمرار والتهيّج على الجلد، هو فكرة سيئة. أولًا لن يعمل مزيل أو مضاد العرق بفاعلية، ثانيصا ستصابين بلسعة مؤلمة من دون مبرر. لذلك توقفي عن استعمال المزيل بعد الحلاقة مباشرة.

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