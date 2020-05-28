زيت الخردل لشعر أكثر نعومة

إذا كنتِ تعانين خشونة وتقصّف شعرك، وتفضلين الماسكات الطبيعية لمعالجة شعرك، الحل الوحيد للحصول على شعر أكثر نعومة ولمعانًا، هو زيت الخردل، وهذه أبرز فوائده:

لكن قبل البدء بفوائد زيت الخردل على الشعر، لا بدّ من الإشارة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والمعادن، إضافة إلى الأحماض الدهنية وغيرها من العناصر التي تحمي الشعر وتكفل له الرعاية التامة، وتحافظ على رونقه.

زيت الخردل لشعر ناعم

أمّا فوائد زيت الخردل على الشعر فهي:

يلعب زيت الخردل دورًا فاعلًا في تغذية الشعر وتطويله، كما يُكسبه الحيوية والجاذبية، ويحدّ في الوقت عينه من تقصّفه.

يساهم زيت الخردل في تكثيف الشعر بسرعة وفاعلية ملحوظتين، عبر تقوية بصيلاته، ويُنصح باستخدامه للشعر الخفيف.

Advertisements

يحدّ استعمال زيت الخردل من ظهور الشيب وتساقط الشعر، كما يحفّز على تكوين الخلايا ويجدّد الميتة منها.

يقضي زيت الخردل على أغلب مشاكل الشعر الخشن نظرًا لغناه بالعديد من الفيتامينات المغذية، ويساعد كذلك على ترطيب الشعر وتنعيمه خلال وقت قصير.

قد يهمك أيضا:

العناية بالشعر الكيرلي بأقوى الخلطات الطبيعية

أهم الماسكات الفعالة لتضييق مسام البشرة