7 علامات للراحة النفسية.. انتبه لطعامك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك الكثير من المعلومات والدلائل التي ترشدك إلى تحسين حالتك النفسية إذا كانت سيئة أو كنت مصاباً بمرض نفسي مثل الاكتئاب.

ويجهل كثيرون في المقابل علامات الصحة النفسية الجيدة، لذا نشرت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية الناطقة بالإنجليزية قائمة تضم 7 علامات تدل على أنك تهتم بصحتك النفسية وأنها في أحسن حالاتها:

1. تتحدث عن الأمور التي تزعجك





بدلاً من كتم مشاعرك والتفكير فيها ملياً لساعات طويلة، تعبِّر عن أفكارك وما يدور بداخلك.

التحدّث عن ما يزعجك أو يضايقك طريقة صحيّة للتعامل مع المشاعر المكبوتة ودليل على أنك في حالة نفسية جيدة.

2. تتناول طعامك بطريقة صحيحة





عندما تتبع نظاماً غذائياً متوازناً غنياً بالفواكه والخضروات الطازجة فإنك لا تهتم برشاقة وصحة جسمك فحسب، بل وبصحتك النفسية أيضاً.

الاهتمام بكل ما يدخل فمك وتجنب الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة، بدون شك، إشارة خضراء على أن صحتك النفسية سليمة، وببساطة أعلم أن العقل السليم في الجسم السليم.

3. تضع حدوداً





عندما نضع حدوداً، فإنك في الواقع تهتم بصحتك النفسية عبر تحديد احتياجاتك وما يتوقعه الآخرون منك.

وعندما لا تهدر طاقتك في إرضاء للآخرين، تكون أكثر حباً لذاتك، ما يعني أنه سيكون لديك وقت كاف لنفسك وستكون أقل غضباً واستياءً عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي لا تعجبك.

4. تبذل مجهوداً للحفاظ على التواصل





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من أبرز العلامات على صحة الحالة النفسية هي الرد على الرسائل النصية أو الاتصالات الواردة ومقابلة الأصدقاء وأفراد العائلة وعدم الشعور بأن هذه الأمور مهمة ضخمة لا تقدر على إنجازها.

لذلك، إذا لم تعد تلغي خططك في اللحظة الأخيرة وتستطيع بالفعل الاستمتاع بكل لحظة تواصل مع الآخرين، أعلم أنها إشارة جيدة.

5. تنغمس في الاهتمام بالنفس





سواء كان ذلك بالاستلقاء في حوض استحمام مليء بفقاعات الصابون أو بتنظيم أوقات النوم أو وضع قناع للوجه أو حلاقة ذقنك أو حتى مشاهدة فيلمك المفضل، يختلف الاهتمام بالنفس من شخص لآخر، لكن أيا كانت طريقة الاهتمام بالنفس أعلم أنك تسير في الاتجاه السليم وحالتك النفسية جيدة.

6. تطلب المساعدة





يعني ذلك أنك تعترف مبكراً بالأوقات التي تتعرض فيها حالتك النفسية إلى منحدرات وتتصرف بسرعة لإعادتها لحالتها الطبيعية.

سواء كان طلب المساعدة عن طريق معالج نفسي أو أخذ استراحة بعيداً عن الضغوط اليومية، أعلم أنك تتخذ الخطوة السليمة.

ولا يقتصر طلب المساعدة على الذهاب إلى الطبيب النفسي فقط، لكن أيضاً التحدث مع عائلتك أو أصدقائك عن احتياجتك وطلب المساعدة منهم.

7. تقبل ذاتك كما هي





عندما نكون في حالة نفسية سيئة، من الشائع أن نجلد أنفسننا بانتقاد أجسامنا أو شخصيتنا وكلها أمور لا تقع في نطاق سيطرتنا.

لكن إذا كنت في حالة نفسية جيدة، تكون متقبلاً لذاتك وجسمك وشخصيتك حتى إذا كانت تتضمن عيوباً وتفتخر بإنجازاتك حتى لو كانت صغيرة.