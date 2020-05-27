287 إصابة جديدة بكورونا في العراق.. وشفاء 52

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إلى 5135 العدد الإجمالي للمصابين في البلاد.

وتوزعت الإصابات على محافظات: بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وذي قار وصلاح الدين والسليمانية وديالى وميسان.

وسجلت الوزارة 6 حالات وفاة جديدة ما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 175 حالة، فيما سجلت 52 حالة شفاء جديدة ليرتفع عددها الإجمالي إلى 2904 حالات.