287 إصابة جديدة بكورونا في العراق.. وشفاء 52

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إلى 5135 العدد الإجمالي للمصابين في البلاد.
وتوزعت الإصابات على محافظات: بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وذي قار وصلاح الدين والسليمانية وديالى وميسان.
وسجلت الوزارة 6 حالات وفاة جديدة ما رفع عدد حالات الوفاة الإجمالي إلى 175 حالة، فيما سجلت 52 حالة شفاء جديدة ليرتفع عددها الإجمالي إلى 2904 حالات.
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