160 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. وشفاء 221

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، الأربعاء، تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8857.
وأشار فورار في مؤتمر صحفي إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 623 وفاة.
ولفت إلى تسجيل شفاء 211 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5129.
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