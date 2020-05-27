160 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. وشفاء 221

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، الأربعاء، تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8857.



وأشار فورار في مؤتمر صحفي إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 623 وفاة.

ولفت إلى تسجيل شفاء 211 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5129.