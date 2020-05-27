سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 27 مايو 2020

استقر سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء، وسط تعاملات بطيئة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وسجل الدولار على شاشة بنك السودان المركزي 55 جنيها للشراء و55.27 للبيع.

وفي السوق "السوداء" استقر سعر الدولار أمام الجنيه السوداني عند مستوى 122 جنيها، في ظل حالة من التذبذب أصيب بها سوق الدولار في السودان خلال الفترة الأخيرة، وفق صحف محلية.

ورغم أن الحكومة السودانية أعلنت مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتي بلغت في حدها الأدنى 500%، إلا أن الاقتصاد السوداني يعاني حالة من الانكماش وارتفاع في معدلات التضخم وشح في النقد الأجنبي، مما دفع الحكومة في السودان إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع بعض الجهات المانحة.

Advertisements

وقالت هيئة مكافحة الفساد في السودان إن الخرطوم صادرت أصولا قيمتها 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص أسعار العملات العربية بلغ سعر الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء، و14.71 للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي سجل 14.97 جنيه للشراء، و15.04 للبيع، أما عن سعر الدينار الكويتي فسجل 177.07 جنيه للشراء، و177.96 للبيع.

سعر اليورو والإسترليني



في حين بلغ متوسط سعر اليورو في السوق الرسمي 59.95 جنيه ، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.91 جنيه ،وفق بيانات المركزي السواني.