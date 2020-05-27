شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. العالم يشهد إطلاق أول رحلة تجارية مأهولة إلى الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، الأربعاء، أول رحلة فضاء تجارية في العالم من قاعدة «كينيدي» للفضاء، وستحمل مركبة الفضاء «دراجون» رائدي وكالة «ناسا»، دوج هيرلي وبوب بينكن، إلى الفضاء على متن صاروخ «فالكون 9» من شركة «سبيس إكس» لتتجه إلى محطة الفضاء الدولية.

ونشرت وكالة «ناسا» الأمريكية على موقعها الرسمي في «تويتر» صورة تظهر الصاروخ وقد علقت عليه المركبة الفضائية «دراجون» في وضعية الجاهزية قبل الانطلاق، والذي سيتم في الساعة 4.33 بتوقيت شرق أمريكا.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سافر قبل أيام، لمشاهدة إطلاق أول رحلة مأهولة منذ حوالي عقد من الزمن تتم من البر الأمريكي، من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وتنطلق المركبة من منصة الإطلاق «39A»، وهي نفس المنصة التي تم استخدامها لإطلاق مركبة الفضاء «أبولو»، في وقت سابق.