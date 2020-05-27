مصر تعلن ارتفاع حالات شفاء كورونا إلى 5205

هاجر الدسوقي - الخليج 365 - القاهرةالأربعاء 2020/5/27 11:19 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.
وأشارت "الصحة المصرية" إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.
وكشفت تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها "الصحة المصرية" وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مع تسجيل وفاة 19 حالة جديدة.
وبذلك يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.
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