كورونا يتراجع في 3 بؤر أوروبية.. وفاة واحدة بإسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تراجعه في 3 دول أوروبية مثّلت بؤراً لانتشاره، بعدما أودى منذ ظهوره في القارة العجوز بحياة عشرات الآلاف وأصاب مئات الآلاف.

إسبانيا





أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 27118، بزيادة حالة وفاة واحدة عن اليوم السابق.

ولم تُسجل سوى 39 وفاة بالمرض خلال الأيام السبعة الماضية فيما سُجلت 236769 إصابة في المجمل منذ بدء التفشي وفقا لأرقام الوزارة.

وحذرت الحكومة من أن البيانات قد تشهد تقلباً خلال الأيام المقبلة لأن السلطات تتبع طريقة جديدة بأثر رجعي لتسجيل حالات الإصابة والوفاة.

فرنسا





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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا بأقل من 100 حالة لليوم السابع على التوالي، الأربعاء، مما يعزز الآمال في أن البلاد تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بالوباء.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم.

إيطاليا





ذكرت وكالة الحماية المدنية أن وفيات فيروس كورونا في إيطاليا زادت 117، الأربعاء، مقابل 78 في اليوم السابق، في حين زادت حالات الإصابة الجديدة 584 مقابل 397 الثلاثاء.

وقالت الوكالة إن إجمالي الوفيات منذ تفشي الفيروس في 21 فبراير/شباط بلغ 33072 حالة لتكون ثالث أعلى بلد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس وصل إلى 231139 حالة مما يجعل إيطاليا سادس أعلى بلد من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.