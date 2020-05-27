السعودية تسجل 2572 حالة شفاء من كورونا

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/5/27 10:37 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 422 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إلى تسجيل 1815 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 78541 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 2572 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 51022.
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