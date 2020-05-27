24 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع إلى 16 ألفاً و793 العدد الإجمالي للمصابين.



ولم تسجل الوزارة أي حالات وفاة جديدة بمرض "كوفيد- 19" ليستقر العدد عند 281 حالة.

وأشارت إلى أن 41 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و34 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

ويعيش 38 من المصابين على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تماثل للشفاء 14 ألفاً و570 شخصاً.

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ولفتت وزارة الصحة إلى أن اجمالي عدد المرضى حالياً يبلغ 1942 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخراً من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هذه التسهيلات تأتي بفضل الانخفاض المستمر والثابت في عدد المرضى المؤكدين الجدد بشكل يومي.

وبدءاً من الأربعاء سُمِح بفتح المطاعم والنوادي الليلية (مع الجلوس في المكان) والفعاليات السياحية ووسائل الإبحار الجماهيرية، وذلك مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات والحفاظ على النظافة الشخصية والتعقيم.

وتم تقليص القيود المفروضة على عدد الأشخاص المسموح لهم بالمكوث في الأماكن المفتوحة للجمهور ومنها المحال التجارية والمجمعات التجارية والأسواق.