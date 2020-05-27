التحالف العربي بقيادة السعودية: قواتنا المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة المزيد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المناطق المدنية بمدينة نجران السعودية.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي إن قوات التحالف المشتركة اعترضت ودمرت طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، استمرار مليشيا الحوثي في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد لحياة المدنيين والتجمعات السكانية.

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وقال إن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد رفض مبادره وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلنها التحالف العربي وبدأت يوم 9 أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف المالكي:" لم يكن هناك أي استجابه من قبل المليشيا الحوثية حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 4455 خرقا للهدنة، استخدمت فيها المليشيا كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية".

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.