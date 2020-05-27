طُرق انتقال فيروس "كورونا" مِن الأم للجنين وأهمّ مضاعفاته

كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة نورث وسترن في إلينوي، أن إصابة النساء الحوامل بفيروس "كورونا" يمكن أن يتسبب في قطع الإمدادات من الأم للطفل التي تمر عبر مشيمة المرأة الحامل.

ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة أنهم كشفوا على نحو 15 الذين شاركوا في البحث، ووجدوا أن الإصابة بفيروس كورونا التاجي بالنسبة للحوامل كان يمنع قطع الإمدادات التي تعبر الطفل عبر المشيمة.

وأفاد الباحثون بأنهم وجدوا آفات وجلطات دموية في العضو الحيوي المسؤول عن توفير الأكسجين والمغذيات الجنين المشيمة عند إصابة الأم بفيروس "كورونا"، مما أعاق وصول التغذية إلى الجنين، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع الباحثون أنه يمكن أن تؤدي المشكلات المتعلقة بتدفق الدم المشيمي عند الإصابة بفيروس كورونا إلى انخفاض الوزن عند الولادة، أو تلف أعضاء الجسم عند الطفل فور ولادته، أو حتى موت الجنين.

وأضاف الباحثون أن إصابة الحوامل بفيروس كورونا التاجي كان يزيد من خطر الإجهاض 6 في المائة، والتي يمكن ان تزيد من حدوثها في الثلث الثاني من الحمل.

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وقال المؤلف الرئيسي الدكتور جيفري غولدشتاين أستاذ مساعد علم الأمراض في جامعة نورثويسترن، إن إصابة الحامل بفيروس كورونا عرضت 6% منهم إلى خطر الإجهاض، أو موت الجنين، وذلك عبر التسبب بجلطات دموية في المشيمية المسؤولة عن التغذية للأطفال.

وتعتبر المشيمة هي أول عضو يتشكل في نمو الجنين، وهي بمثابة الرئتين والأمعاء وكليتين وكبد الجنين، وذلك لأنها تأخذ الأكسجين والمغذيات من مجرى الدم للأم وتعمل على التخلص من فضلات الجنين أيضا.

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