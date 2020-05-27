شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميرك للأدوية تعلن تطوير لقاحين ودواء مضاد للفيروسات.. والتجارب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة الأدوية الكبرى الأخرى ميرك أنها ستنضم إلى السباق الدولي لصنع لقاحات ضد الفيروسات التاجية، حسبما أعلنت الشركة فى بيان لها، وقالت شركة ميرك ، وفقا لما نشرته جريدة "ديلى ميل" البريطانية التي التزمت إلى حد كبير بالجهود المبذولة لجعل علاجات COVID-19 ، إنها تتعاون مع شركة تصنيع اللقاحات النمساوية Themis Bioscience الذى على أعتاب التجارب السريرية، وستتعاون مع منظمة IAVI البحثية غير الربحية لتطوير لقاح آخر من المقرر أن يدخل الدراسات السريرية في وقت لاحق من هذا العام.



شركة ميرك عملاق صناعة الأدوية

قد تكون Merck وراء شركات أخرى تطور لقاحات - مثل Moderna و Johnson & Johnson - ولكن باعتبارها واحدة من أكبر 5 شركات أدوية في العالم ، يمكن لمرشحيها اللحاق بالركب والشروع في تجارب أكبر عبر المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) هذا العام.

كما أعلنت الشركة أيضا عن شراكة مع Ridgeback Biotherapeutics ذات الملكية الخاصة لتطوير عقار تجريبي مضاد للفيروسات عن طريق الفم ضد COVID-19 ، والذي قد يضعف قدرة الفيروس على عمل نسخ منه مرة واحدة داخل جسم الإنسان.

قال الرئيس التنفيذي كين فرايزر إن معظم شركات الأدوية الكبرى وضعت بالفعل رهاناتها على علاجات COVID-19 ، لكن شركة ميرك كانت تنتظر فرصًا لها سجل حافل.

وقال في مقابلة لرويترز "أردنا أن نكون في وضع يمكننا فيه اختيار أشياء لها النوع المناسب من الخصائص للمساهمة في فيروس يحتمل أن يكون معنا لبعض الوقت."

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية حاليًا هناك تجارب على 124 لقاحًا ضد COVID-19 التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم، يستخدمون 8 أنواع مختلفة من التقنيات - المعروفة باسم "المنصات" في عالم تطوير اللقاحات - والتي تقدم مزايا وعيوب مختلفة.

يعتمد اثنان من مرشحي لقاح ميرك على نوع من المنصة يستغرق وقتًا أطول للتطور ، ولكن قد يوفران حماية أفضل لأنهما يطلقان استجابة مناعية تغير الفيروس بطريقة لا يمكنها تكرار نفسها بشكل جيد، حيث تم تصميم كلا اللقاحين ليتم توصيلهما بجرعة واحدة.

Advertisements

لقاح ثميس ، الذي تم تطويره بالتعاون مع معهد باستور في باريس ، يعتمد على فيروس الحصبة المعدل الذي ينقل أجزاء من فيروس سارس - CoV - 2 في الجسم لمنع COVID-19.وقالت شركة ميرك إنها تتحرك بسرعة مع هذا المرشح وتتوقع أن تبدأ تطعيم المتطوعين "في غضون أسابيع".

أما لقاح IAVI يستخدم نفس تقنية لقاح فيروس إيبولا من شركة ميرك ، والذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل المفوضية الأوروبية وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وهذا المرشح ، من المتوقع أن يبدأ تجارب بشرية في وقت ما هذا العام.

من جانبها تدعم هيئة البحث والتطوير الأمريكية المتقدمة (BARDA) هذا الجهد ، ولكن ليس من الواضح مقدار التمويل الذي تم تخصيصه لشركة Merck و IAVI.

يتم تصنيع كلا اللقاحين باستخدام التقنيات التي أدت إلى منتجات مرخصة ، على عكس بعض المتسابقين ، مثل اللقاح الذي تم تطويره بسرعة من Moderna Inc ، والذي من المتوقع أن يبدأ تجارب سريرية كبيرة ومتأخرة في يوليو.

وتعتزم شركة ميرك تحمل تكلفة زيادة إنتاج اللقاحات قبل أن يثبت نجاحها ، على الرغم من أنها لم تحدد بعد أين سيتم تصنيعها تجاريًا.

يتم بالفعل جرعات لقاح ثيمس في فرنسا للتجارب السريرية. تخطط Merck أيضًا لبدء الإنتاج المبكر للقاح الذي تقوم بتطويره مع IAVI في مصنعها في بنسلفانيا.

وقالت لوي تشين ، محللة كانتور فيتزجيرالد ، في مذكرة بحثية ، إنها تتوقع أن تكون ميرك "لاعباً هاماً في مشهد اللقاحات والعلاجات COVID-19" ، ووصفت النهج المتبع لمتابعة استراتيجيات اللقاحات المتعددة بأنها "وسيلة جيدة لتنويع المخاطر".

من ناحية أخرى تعمل الشركة على تصميم حبة ريدج باك ، EIDD-2801 ، لمنع تكاثر الفيروسات ، وقد أظهرت نتائج واعدة في حالات الحيوانات