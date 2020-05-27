لماذا علقت الصحة العالمية التجارب السريرية للهيدروكسى كلوروكين على مرضى كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منذ أيام منظمة الصحة العالمية وقف مؤقت في تجاربها على دواء الهيدروكسي كلوروكين، وذلك لحين استعراض البيانات المتاحة لتقييم الفوائد والأضرار المحتملة من هذا الدواء .

تستخدم العديد من البلدان ، بما في ذلك الهند ، عقار مضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين (HCQ) كدواء وقائي لـ COVID-19 ، على الرغم من الأدلة القليلة حول فعاليته ضد فيروس كورونا.

ولكن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها أوقفت مؤقتًا التجارب السريرية للدواء لـ COVID-19، ووفقا لتقرير الموقع الهندى " thehealthsite"، جاء القرار بعد أن أشارت دراسة واسعة النطاق إلى أن هيدروكسي كلوروكوين لا يقدم أي فائدة للمرضى المتأثرين بالفيروس التاجي الجديد ، وأنه قد يزيد من خطر الوفاة، حيث نشرت مجلة لانسيت الطبية نتائج الدراسة في 22 مايو من الشهر الجارى.



الصحة العالمية وتجربة هيروكسى

قبل أكثر من شهرين، بدأت منظمة الصحة العالمية تجربة التضامن، وهي خطة لتقييم سلامة وفعالية أربعة أدوية وتركيبات دوائية ضد COVID-19 ، والتي تشمل الهيدروكسى كلوروكوين .

وقال "تيدروس" إن المجموعة التنفيذية لتجربة التضامن ، التي تمثل 10 من الدول المشاركة ، وافقت على مراجعة تحليل شامل لجميع الأدلة المتاحة على مستوى العالم لتقييم الفوائد والأضرار المحتملة لهذا الدواء.

ومع ذلك ، أشار إلى أن القلق بشأن سلامة الدواء يرتبط فقط باستخدام الكلوروكين في COVID-19، وأضاف أن هذه الأدوية مقبولة بالفعل باعتبارها آمنة بشكل عام للاستخدام في المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية أو الملاريا.

تم وصف Hydroxychloroquine بشكل كبير كإجراء محتمل للعلاج والوقاية ضد COVID-19، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك بأنه "تغيير جذري في اللعبة". وكشف في إيجاز صحفي في الآونة الأخيرة أنه يتناول الدواء كإجراء وقائي ضد عدوى COVID-19.

وفي الوقت نفسه ، وجدت الدراسة المنشورة على الإنترنت في مجلة لانسيت الطبية، زيادة عدد الوفيات في المرضى الذين عولجوا بهيدروكسي كلوروكوين في المستشفيات حول العالم.

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كما حذر العلماء من أنه لا ينبغي إعطاء هيدروكسي كلوروكوين ونسخته القديمة ، كلوروكين ، لمرضى COVID-19 إلا في ظروف البحث المناسبة.، واعترفوا بأن هذه الأدوية آمنة إلى حد ما لعلاج الملاريا ، لكنهم قالوا إن COVID-19 هو مرض مختلف تمامًا.

بالنسبة للنتائج ، قاموا بتقييم بيانات أكثر من 96000 مريض COVID-19 في 671 مستشفى ، يتناولون أحد الأدوية ، مع أو بدون مضاد حيوي مثل أزيثروميسين ، بين 20 ديسمبر و 14 أبريل.

أظهرت النتائج أن معدل الوفيات كان أعلى بين المرضى الذين تناولوا الأدوية من أولئك الذين لم يعطوا الدواء، ووفقا لبياناتهم ، توفي 1 من كل 6 من الذين تناولوا أحد الأدوية، ومن بين المرضى الذين لا يتناولون الأدوية ، كان معدل الوفيات واحدًا من 11، ووجد الفريق أيضًا أن العديد من الأشخاص الذين عولجوا مع هيدروكسي كلوروكوين يعانون من اضطرابات في القلب.

وسط الجدل حول سلامة هيدروكسي كلوروكين ، قام المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) بتوسيع استخدام هذا الدواء كعلاج وقائي ضد COVID-19، ومبادئ توجيهية منقحة للاستخدام الوقائي للدواء لمجموعة من الأشخاص عديمي الأعراض ، وخاصة أولئك الذين هم في حرب الخطوط الأمامية ضد COVID-19.

أوصت المبادئ التوجيهية الجديدة باستخدام هيدروكسي كلوروكين كدواء وقائي من أجل، الاتصالات المنزلية بدون أعراض للحالات المؤكدة مختبريا

العاملون في الرعاية الصحية بدون أعراض المشاركين في احتواء ومعالجة COVID-19 والعمل في المستشفيات غير COVID.

ذكرت هيئة البحوث الصحية ، أن الدواء كان له بعض التأثير المفيد كخيار وقائي، ومع ذلك ، أشارت إلى أنه يجب إعطاء الدواء على وصفة طبية من طبيب مسجل بموافقة مستنيرة. كما حذر من عدم إعطاء هيدروكسي كلوروكوين للأطفال دون سن 15 سنة والنساء الحوامل والمرضعات.