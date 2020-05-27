شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض جلدية تنذر بالإصابة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشفت مجلة “فرويندين” الألمانية، أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” قد تظهر في صورة أعراض جلدية، وذلك وفقا لنتائج فحوصات أجراها أطباء أسبان ونشرتها الدورية العلمية “British Journal of Dermatology”. وأشارت المجلة الألمانية إلى أن الأعراض الجلدية تتمثل في الاحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد. ونصحت المجلة الألمانية باستشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت هذه الأعراض مصحوبة بالأعراض المميزة لفيروس كورونا والمتمثلة في الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض جلدية تنذر بالإصابة بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.